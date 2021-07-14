РИАМО - 14 июл. С начала пожароопасного периода в подмосковных лесах было зафиксировано порядка 120 пожаров, их число снизилось, по сравнению с 2020 годом, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Если говорить в целом, то на сегодняшний день с начала пожароопасного сезона у нас зафиксировано порядка 120 лесных пожаров, в том числе 5 торфяных общей площадью более 160 гектаров», - сказал Разин.

Он отметил, что было зафиксировано снижение количества пожаров по сравнению с прошлым годом. За 2020 год произошло более 150 возгораний.

В подмосковные леса с понедельника по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе.

Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах - установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни, по данным прогноза Гидрометцентра России.

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