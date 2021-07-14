РИАМО - 14 июл. Полицейские задержали по подозрению в разбое в Ленинском городском округе Подмосковья 31-летнего уроженца Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на ул. Школьной, совершил нападение на двух прохожих. Правонарушитель металлическими кусачками причинил женщине телесные повреждения, а у мужчины, под угрозой применения насилия, похитил дорогостоящий телефон», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Личность нападавшего определили по записям камер. Его задержали на территории округа Домодедово.

Дополнительно полицейские установили причастность мужчины к краже аккумулятора и автомагнитолы на территории Домодедова. Злоумышленник заключен под стражу.