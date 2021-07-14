РИАМО - 14 июл. Покос травы в 14 тыс. дворов региона теперь контролируется с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Для этого в программу добавили соответствующий раздел, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи области.

Приложение позволяет сотрудникам органов местного самоуправления и управляющим компаниям фиксировать состояние газонов, определять необходимость приведения их в порядок и фотографировать выполнение работ.

Результаты пересылаются на проверку в муниципальный центр управления регионом, а затем – в региональный для обработки сотрудниками министерства благоустройства области.

«С момента запуска раздела было выполнено более 9 тыс. заданий по покосу газонов и зеленых насаждений. Проверки проводятся еженедельно», – сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

В настоящее время покос травы в 14 тыс. дворах контролируют 290 инспекторов.

Приложение «Проверки Подмосковья» помогает эффективно отслеживать и другие виды работ. Среди них: содержание и дезинфекция подъездов в 54 тыс. многоквартирных домов, состояние и санитарная обработка 15 тыс. детских площадок, соблюдение коронавирусных мер в гостиницах и другие.