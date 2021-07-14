РИАМО - 14 июл. Купить проездной для транспортной карты «Тройка» теперь можно в СберБанк Онлайн, это позволит избежать очередей в кассу. Для покупки пользователям понадобится ввести «Карта Тройка» в разделе «Платежи», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что столица — один из мировых городов-лидеров по развитости электронных сервисов на общественном транспорте.

«У нас лучшая билетная система, больше всего способов оплаты проезда. Кроме того, у пассажиров появляется все больше удобных возможностей пополнить карту «Тройка» удаленно. Теперь такая функция доступна в мобильном приложении основного банка страны, что сделает поездки в московском транспорте еще комфортнее», — сказал Ликсутов.

Пополнять «Тройку» можно в кассах и автоматах по продаже билетов в метро, МЦК или МЦД, в кассах «Аэроэкспресса», киосках «Мосгортранса», терминалах партнеров и в приложении «Метро Москвы» на смартфоне.