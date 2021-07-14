РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. На минувшей неделе парк «Наташинские пруды» городского округа Люберцы стал одним из самых посещаемых в Московской области, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

Подмосковные парки посетили около 925 тыс. человек за прошлую неделю. Самыми посещаемыми стали люберецкий парк «Наташинские пруды», городской парк в Ногинске, Пестовский парк в Балашихе и еще 7 парков.

Из-за установившейся жары в парках городских округов продолжается бесплатная раздача бутилированной воды посетителям. Ежедневно на парковых территориях проходят различные мероприятия, в том числе направленные на здоровый образ жизни: утренние зарядки, пробежки, пилатес, йога.