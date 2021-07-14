РИАМО - 14 июл. До повторения рекорда температуры для 14 июля, установленного в 1951 году, в Москве остался 1 градус. Воздух на ВДНХ прогрелся до +33,1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Рекордным значением для 14 июля является +34,1 градуса.

Температура воздуха в городе продолжает повышаться со средней скоростью 0,5 – 0,6 градуса в час. В период с 11:00 до 12:00 температура резко повысилась на 1,2 градуса.

Из-за аномальной жары в столице до 21:00 15 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. На станциях метро и Московского центрального кольца раздают воду.