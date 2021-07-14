РИАМО - 14 июл. Сотрудники ГИБДД Подмосковья преступили к скрытому патрулированию особо опасных зон с повышенной концентрацией дорожных аварий, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«С такими опасными водителями (которые превышают скорость - ред.) нужны профилактические работы. Для этого с сегодняшнего дня мы уже преступили к скрытому патрулированию сотрудниками штата. Практически весь личный состав, который задействован на других направлениях, мы сконцентрировали в зонах повышенной опасности», — рассказал Кузнецов.

По его словам, в Подмосковье выделяют 15 зон повышенной аварийности. Там увеличили количество патрулей. Информация, полученная путем скрытого патрулирования, передается на посты ДПС и патрульным экипажам.

«При снижении в мае – июле общего количества ДТП на 16%, количество погибших в них выросло на 24%. Наиболее сложная ситуация отмечается на территории городских округов Богородский, Пушкино, Шатура, Зарайск, Солнечногорск, Ступино, Домодедово, федеральных дорогах М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-5 «Урал», А-107 и А-108», — добавил Кузнецов.

По его словам с начала года на федеральных трассах погибли 147 человек. Это на 21 смерть больше, чем за аналогичный период прошлого года. На региональных дорогах погибли 144 человека, в прошлом году за это время зафиксировали гибель 134 людей.

Кузнецов также добавил, что на муниципальных дорогах удалось сократить количество погибших с 45 до 35 человек за первое полугодие.