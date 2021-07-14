РИАМО - 14 июл. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что обсуждать вакцинацию подростков от коронавируса преждевременно, сообщает ТАСС.

Она прокомментировала слова главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ должна начаться до 20 сентября.

«Пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — сказала Кузнецова.

Сейчас прививку в РФ делают гражданам старше 18 лет. В стране привились почти 29 млн человек. Сейчас в столице проводят исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Исследования проводят на базе двух московских больниц. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

В Москве за сутки выздоровели 7519 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных достигло 1 250 506. Вакцинацию от Covid-19 уже прошли почти 70% сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты Москвы.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Детский омбудсмен РФ заявила, что говорить о вакцинации подростков от Covid‑19 пока рано. В столице продолжают исследовать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет.

- Врач назвал категории граждан, которым прививка от Covid‑19 спасет жизнь. Есть также категории граждан, которым прививка абсолютно противопоказана.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1787 человек от Covid‑19. С начала пандемии в регионе зафиксировали 350 031 случай инфицирования коронавирусом.

- 109 пациентов с Covid‑19 умерли за сутки в столице. В Москве выявлено 3966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Еще 7519 человек выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки госпитализированы 1577 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.