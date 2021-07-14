РИАМО - 14 июл. Полиция установила личности и доставила в отдел граждан, устроивших драку в рейсовом автобусе, ехавшем по Осташковскому шоссе. Ими оказались уроженцы Астраханской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Их задержали сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

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