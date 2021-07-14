РИАМО - 14 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летним юбилеем цифровизации госуслуг в столице, ровно 10 лет назад в городе заработала первая электронная услуга - оформление разрешения на работу такси.

По словам мэра, одними из первых в электронный вид перешли электронная запись в первый класс и получение единой платежки для оплаты коммунальных услуг.

«Сегодня на портале mos.ru - более 380 онлайн-услуг и сервисов, которыми пользуются уже 14 млн человек. Надо сказать, что москвичи - одни из самых продвинутых в мире пользователей цифровых сервисов: интернетом пользуются более 90% горожан, из них 72% обращаются к различным онлайн-сервисам», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Все госуслуги доступны для москвичей на портале mos.ru. Ими можно воспользоваться в любое время и с любого устройства.