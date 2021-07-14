РИАМО - 14 июл. Госжилинспекция Подмосковья в первом полугодии 2021 года отработала 4420 комментариев жителей региона в социальных сетях. Это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего граждане задавали вопросы по уборке мест общего пользования, некорректным начислениям за жилищно-коммунальные услуги и ремонту подъездов. На четвертой позиции условного рейтинга обращений оказалась тема содержания лифтов, а на пятой – ремонт кровли.

«Ни одно сообщение не оставляется без внимания: каждый комментарий фиксируется, направляется в управляющую организацию, в дальнейшем его исполнение берется инспекторами на контроль», - рассказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Это дает возможность быстро решать проблемы жителей Подмосковья.

По сравнению с началом прошлого года граждане стали активнее интересоваться ремонтом подъездов. Рост внимания к этой теме связан с реализацией соответствующей губернаторской программы.

Под информационными и новостными постами люди активно задают уточняющие вопросы и обсуждают сложившиеся ситуации. Разъяснения даются на основании приемки отремонтированных подъездов инспекторами ведомства совместно с ГБУ «УТНКР».

С учетом результатов осмотра и комментариев жителей составляется рейтинг городских округов с указанием качества и сроков выполнения плана ремонта в текущем году.

Оценка повлияет на формирование ежеквартального «Народного рейтинга эффективности работы управляющих организаций». Эти данные используют при оздоровлении рынка при реализации поручений по итогам ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева.