РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. Работники 202-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали водителя из автомобиля, попавшего в ДТП на перекрестке улиц Советской и Крупешина в городском округе Балашиха, мужчину передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам начальника 202-й пожарной части Василия Лепилина, 13 июля в результате лобового столкновения автомобиля Kia Rio и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito пострадало двое мужчин.

«Работники нашей части занимались повседневной деятельностью, когда мы услышали визг тормозов и звук сильного удара в нескольких метрах от въездных ворот. Пожарные моментально среагировали и уже через минуту начали оказывать помощь пострадавшим», - сказал Лепилин.

Он добавил, что срочная помощь потребовалась водителю малолитражки, который оказался заблокирован в салоне.

«У мужчины 1962 года рождения были сломаны обе ноги. Пожарные, применив аварийно-спасательный инструмент, деблокировали пострадавшего и передали его врачам бригады скорой помощи. Водитель микроавтобуса, который получил ушиб грудной клетки, самостоятельно выбрался из своего автомобиля и обратился к прибывшим медикам», - заключил Лепилин.