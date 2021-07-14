РИАМО - 14 июл. Порядка 40 тыс. обращений о заключении договоров на социальную газификацию поступило от жителей Подмосковья за три недели действия президентской программы, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

«Социальная газификация – важнейшая программа для развития нашего региона и повышения уровня комфорта жителей. Исходя из данных динамики обращений жителей, мы видим, что президентский проект имеет высокую востребованность у населения, активно жители подавали заявки дистанционно, через портал региональных госуслуг и сайт «Мособлгаза», более 2,17 тыс. заявок», - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что уже заключено более 1850 комплексных договоров на соцгазификацию, эти жители получат газ и оборудование в свой дом уже в течение 30-60 дней.

«Для широкого информирования жителей о программе соцгазификации в каждом муниципалитете еженедельно проводим штабы и встречи с жителями, в которых приняли участие уже более 175 тыс. человек. На встречах с жителями мы совместно с «Мособлгазом» и главами внимательно разъясняем порядок и сроки газификации их домов», - отметил Хромушин.

В середине августа в Подмосковье откроются семь офисов социальной газификации, где местные жители смогут получить 12 сопутствующих госуслуг, в том числе заключить комплексный договор на газификацию, который, помимо прочего, содержит условия технического обслуживания газового оборудования.

Еще в этих пунктах жители могут оформить свой дом, ряд социальных льгот и вакцинироваться. Всего в регионе развернуто более 674 пунктов приема населения.

«Первый офис соцгазификации был открыт в подмосковной деревне Осеченки Раменского городского округа. За первые три недели его уже посетили более 900 человек, заключено более 90 комплексных договоров, в ближайшее время аналогичные офисы заработают в Домодедове и Дмитровском округе, уверен, что они будут пользоваться высоким спросом у жителей», - заключил Хромушин.

В рамках программы газораспределительные сети будут подведены до границ земельных участков жителей ранее газифицированных населенных пунктов. Населенные пункты, включенные в программу, можно уточнить на сайте «Мособлгаза».

По президентской программе социальной газификации «Мособлгаз» бесплатно проложит газопроводы до границ 115 тысяч подмосковных домовладений, газ и тепло появится у 300 тысяч жителей уже к концу 2022 года. Газифицироваться будут только дома, оформленные должным образом.