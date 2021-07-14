РИАМО - 14 июл. Температура на ВДНХ, по данным на 12:00, достигла +32,6 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составляет 749 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 32,5%.

Максимальная температура для 14 июля за 70 лет составляет 34,1 градуса тепла. В среду рекорд по жаре может быть побит.

Ранее в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 21 часа 15 июля из-за аномальной жары.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>