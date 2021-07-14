РИАМО - 14 июл. На развитие безопасности дорожного движения в 2021 году в Подмосковье выделили 3,325 млрд рублей, в регионе строят рекордное число тротуаров, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции в РИАМО министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«(В 2021 году планируем - ред.) обустроить свыше 200 опасных поворотов различными рода сигналами, предупреждающими о возникновении ДТП. Мы устанавливаем безопасные остановки. В этом году мы строим рекордное количество тротуаров (320 км - ред.)», — рассказал Гержик.

По его словам, в регионе также повышают пропускную способность перекрестков, запустили программу по улучшению видимости на пешеходных переходах.

«3,325 млрд у нас выделено в Московской области на выполнение всех этих мероприятий», — отметил Гержик.