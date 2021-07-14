РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Порядка 200 наименований продукции выпускает ООО «Императорский чай» в подмосковном Красногорске, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Макеев.

Глава горокруга Алексей Спасский посетил чайную фабрику с рабочим визитом в среду. В поездке также приняли участие замглавы округа Михаил Шувалов, депутат муниципального совета Роман Володин.

«Мы являемся производителем, а по большому счету – упаковщиком чая и чайной продукции. Наша продукция представлена во всех торговых сетях. У нас достаточно большой ассортимент – около 200 позиций. В год отгружаем около 140-150 т», – сказал Макеев.

Он добавил, что география поставщиков «Императорского чая» – практически весь мир, от Южной Америки до Азии: Цейлон, Китай, Кения, Танзания, Аргентина.

«Весь чай, который есть в мире, в той или иной степени у нас представлен», – подчеркнул Макеев.

На предприятии работают около 120 сотрудников, порядка 60% из них местные жители.

«Несмотря на сложности из-за пандемии, предприятие не потеряло ни одного сотрудника. В настоящий момент порядка 50% коллектива вакцинировались от Covid-19. Думаю, что если бы не было очередей на вакцинацию, этот процент был бы выше», – сказал Макеев.

По его словам, в одной линейке продукции пакетированный и рассыпной чаи по качеству похожи. Они различаются только фракцией. Эксперт также пояснил, что самый качественный черный чай произрастает на Шри-Ланке, а зеленый – в Китае.