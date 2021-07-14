РИАМО - 14 июл. Рабочие завершили ремонт одного из старейших причалов столицы, расположенного на Бережковской набережной недалеко от площади Киевского вокзала между мостами Богдана Хмельницкого и Бородинским. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Во время ремонта привели в порядок металлические ограждения причала, износившийся деревянный настил заменили покрытием из древесно-полимерного композита. Этот материал с фактурой «под дерево» устойчивее к влаге и не требует специального ухода, а его шероховатая поверхность препятствует скольжению.

С помощью обновленного причала улучшится комфортная городская среда в столичном районе Дорогомилово.

В прошлом году были благоустроены площадь Киевского вокзала, Дорогомиловская и Киевская улицы. В 2020 году преобразились набережные Тараса Шевченко и Бережковская, Украинский бульвар, 1-я и 2-я Бородинские улицы.

В текущем году в указанном районе высадят дополнительные зеленые насаждения, обустроят одну спортивную и три детские площадки, у Киевского вокзала установят комплекс навесов «сухие ноги».