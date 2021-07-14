РИАМО - 14 июл. Бутылки с водой начали раздавать на станциях метро и Московского центрального кольца. Это поможет пассажирам пережить аномальную жару, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Получить воду можно на 13 станциях столичной подземки: «Измайловская», «ВДНХ», «Текстильщики», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская», «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Бунинская аллея».

На МЦК воду раздают пассажирам станций «Дубровка», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Панфиловская», «ЗИЛ», «Стрешнево», «Лихоборы», «Андроновка» и «Балтийская».

Из-за аномальной жары в столице до 21:00 15 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.

В среду синоптики прогнозируют знойную погоду. Температура в дневные часы может подняться до 35 градусов.

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