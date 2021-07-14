РИАМО - 14 июл. Воду для проведения аэрации воздуха в Москве берут из Волги и Москвы-реки и очищают, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Аэрацию проводят, если температура воздуха поднимается выше 25 градусов. Поливомоечные машины поливают раскаленный асфальт водой. В особенно жаркую погоду это могут делать до 5 раз за день.

Такие процедуры снижают степень деформации дорожного покрытия от жары. При этом значительно остужается воздух, раскаленный из-за горячего асфальта.

В одной машине находится 10 т воды. Этого объема хватает, чтобы сделать один круг по Садовому кольцу.