РИАМО - 14 июл. Рабочие приступили к монтажу навесного потолка на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии метро. Его выполнили из разноформатных панелей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Степень готовности станционного комплекса оценивается как высокая.

«Из всех станций южного участка Большой кольцевой линии «Новаторская» будет сдана первой – до конца 2021 года», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалистам московской группы компаний «Моспроект-3» удалось подобрать уникальное решение для формирования цельного архитектурного облика станции. Ее образ будет индивидуальным, а колористическое решение – узнаваемым.

Подвесной потолок станет главным акцентом композиции. В его основе разноформатные панели из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков. «Новаторская» станет первой станцией московской подземки, где стекло используют в качестве отделочного материала потолка.

«Стекло в полной мере реализует свои оптические свойства: отражение, преломление, цвет, прозрачность, люминесценцию. Параметрическая композиция вызывает ассоциации с образом солнца, огня и энергии новаторства», – объяснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Новая станция Большого кольца расположится на улице Новаторов в районе примыкания к Ленинскому проспекту. Ее ввод позволит снизить загрузку центральных пересадочных узлов московского метро и южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

Предполагается, что ежедневно станцией будут пользоваться 570 тыс. пассажиров.