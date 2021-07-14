РИАМО - 14 июл. В Подмосковье передали экстренное предупреждение из-за 35-градусной жары на 14 и 15 июля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При сильной жаре советуют проветриваться помещения - открывать форточки, окна, включать вентиляторы и кондиционеры.

Также в жаркие дни нужно носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и надевать головные уборы. Находясь под солнцем, необходимо закрывать как можно больше поверхности кожи.

Кроме того, в жару лучше отложить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового пребывания людей необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

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