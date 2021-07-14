РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июл. В новом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Королеве будет бассейн, здание будет состоять из трех блоков, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проектное решение дома-интерната для престарелых и инвалидов в подмосковном Королеве одобрили в рабочей группе Архитектурной комиссии Градостроительного совета региона. Дом-интернат предполагается построить на территории, где еще в 30-е годы 20 века был построен санаторий для детей испанских летчиков. Участок строительства располагается на высоком берегу реки Клязьмы, его окружает парковая зона, выходящая к улице Кирова.

«Планируемое к строительству здание будет состоять из трех блоков – двух жилых крыльев в два этажа, объединенных центральным общественным блоком с бассейном. Общая площадь здания составит 17 706 кв. м. Дом ветеранов будет рассчитан на постоянное проживание 100 человек», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет вытянуто вдоль реки, на которую обращен внутренний фасад и прогулочные зоны. Акцентом в трехчастной композиции станет развернутый острым углом объем вестибюля, выступающий «носом» в сторону главного въезда на территорию. Вестибюльная группа предполагает сквозной проход и остекление, открывающее вид на панораму реки.

В интернате будут приемное отделение, пищеблок, спортивный и актовый залы. Помимо жилых комнат в здании запланированы мастерские для занятий, обширный медицинский блок, администрация и ряд помещений для посетителей. Все зоны оборудованы для маломобильных групп населения.

Основной темой архитектурного решения фасадов стали вертикальные ламели из деревянной рейки, которыми «зашиты» балконы жилых комнат второго этажа и верхняя часть объема вестибюля. В качестве облицовочного материала предполагается использовать светлый кирпич. Ниши вокруг окон кабинетов в центральной части здания выполняются с применением тонкослойной штукатурки с цветовыми акцентами.