РИАМО - 14 июл. Актер Валерий Гаркалин рассказал о том, как складывались взаимоотношения с режиссером Владимиром Меньшовым во время съемок фильма «Ширли-мырли», сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, Меньшов предъявлял особые требования на съемках к своей супруге - Вере Алентовой.

«Они никогда не показывали даже намека на то, что кто-то кому-то больше симпатичен. Наоборот, мне кажется, Меньшов был гораздо более требователен к ней, нежели к другим звездам вокруг меня», - вспомнил артист в программе «Судьба человека».

Гаркалин исполнил сразу три главные роли в необычной комедии драматурга «Ширли-мырли».

5 июля актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года. 8 июля его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Меньшов получил небывалую популярность за фильм «Москва слезам не верит», за который в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Российские зрители запомнят Меньшова за легендарный фильм «Любовь и голуби», а также «Ширли-мырли» (в нем снималась Чурикова), «Розыгрыш» и многие другие.

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