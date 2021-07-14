РИАМО - 14 июл. Температура воздуха в Москве на метеостанции ВДНХ на 11:00 достигла 31,4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В городе наблюдается ясная, жаркая и солнечная погода. Скорость ветра составляет 1 м/с. Атмосферное давление находится на уровне 749 мм рт. ст. Относительная влажность — около 37%.

В среду может быть побит рекорд по жаре 1951 года для 14 июля.

Ранее в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 21 часа 15 июля из-за аномальной жары.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>