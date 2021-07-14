РИАМО - 14 июл. В первой половине 2021 года отмечается снижение числа ДТП на дорогах Подмосковья. Так, за полгода число ДТП снизилось на 10%, а в мае-июле — на 15%, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«По итогам работы за первое полугодие 2021 года количество дорожных аварий, зарегистрированных на дорогах Московской области, сократилось на 10%», - сказал Кузнецов.

По его словам, несмотря на снижение общего числа ДТП в мае - июле на 16%, на дорогах региона наблюдается рост числа погибших на 24%.

Ранее подмосковных водителей призвали быть аккуратными на дорогах, в жаркую погоду растет число ДТП. Это происходит по вине и невнимательности водителей. они теряют бдительность за рулем, превышают скоростной режим. Поэтому следует соблюдать скоростной режим и не маневрировать.

В машину следует брать питьевую воду, но по возможности стоит отказаться от поездок в самые пиковые часы жары.