РИАМО - 14 июл. В Москве и области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 21 часа 15 июля из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности до 21 часа 15 июля.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о сухих грозах и новом рекорде жары. В среду может быть побит рекорд 1951 года для 14 июля.

Погоду продолжит определять антициклон: при переменной облачности будет сухо и безветренно. Температура воздуха днем составит до 30-35 градусов.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>