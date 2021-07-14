РИАМО - 14 июл. Во время аномальной жары люди с деменцией или сосудистыми нарушениями могут впасть в бредовое состояние, которое характеризуется дезориентацией и галлюцинациями, сообщила РИАМО врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Жара, тем более не кратковременная, а устоявшаяся, — серьезный стрессовый фактор для организма человека. Причем пострадать от жары можно не только физически, например, получив тепловой удар или солнечный ожог. Не менее ощутимым может оказаться удар по психическому здоровью», — сказала Панова.

По словам специалиста, негативные психические реакции могут развиться у людей с серьезными хроническими заболеваниями, особенно пожилых.

«Пациенты, перенесшие инсульт, на фоне обезвоживания могут впасть в делирий — бредовое состояние. У человека могут возникать галлюцинации, нарушается ориентация во времени и пространстве, страдает и эмоциональная сфера», — отметила врач.

Панова добавила, что жаркая погода способна ухудшить состояние пожилых людей с болезнью Альцгеймера.

«В таком случае у них также может развиться психоз. Больные в состоянии горячки могут проявлять агрессию, поэтому близким крайне важно следить за ними и при необходимости обращаться за помощью к специалистам», — заключила психиатр.

В Московском регионе в ближайшие дни прогнозируется крайне жаркая и сухая погода. Воздух раскалиться до 35 градусов. Жителям рекомендуется носить легкую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. Во время аномального зноя нельзя находиться под воздействием прямых солнечных лучей: это может нанести вред организму.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>