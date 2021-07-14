РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Перевозчик общественного транспорта городского округа Люберцы ООО «Фабула» вошел в топ-10 рейтинга лучших транспортных предприятий Московской области за II квартал 2021 года, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В тройку лидеров вошли две компании из Сергиева-Посада и перевозчик из Наро-Фоминска.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвело итоги работы перевозчиков общественного транспорта за II квартал 2021 года. Седьмое место заняло ООО «Фабула», задействованное в транспортном обслуживании населения на территории городского округа Люберцы», - пояснила Кротова.

Она уточнила, что в рейтинг лучших перевозчиков попали компании, у которых были самые высокие показатели по критериям, соответствующим правилам работы транспорта Подмосковья. В этот раз в рейтинге также учитывались налоговая задолженность перевозчиков и оплата штрафов.