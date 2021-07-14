РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит спортивные патроны «Олимп» в Республику Казахстан, сообщили в пресс-службе предприятия.

Подписанный контракт подтверждает международное признание спортивных патронов «Олимп», которые Казахстан закупает уже несколько лет. Договор позволит увеличить экспортный потенциал предприятия и нарастить долю ЦНИИТОЧМАШ в целом на мировом рынке спортивных патронов.

Спортивные патроны «Олимп» поставлялись и поставляются в страны Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании. В частности, уже в текущем году ЦНИИТОЧМАШ заключил несколько международных контрактов на поставку своих патронов, в том числе впервые в истории «Олимп» направлен на африканский рынок.

Патроны серии «Олимп» были разработаны в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советскими и российскими спортсменами с использованием этих патронов было завоевано свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установлено более 100 мировых и европейских рекордов.