РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. Госжилинспекция Московской области проверила подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 145 многоквартирных домов Балашихи, различного рода нарушения выявлены в 8% из них, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В целом в Подмосковье проверено более 1,5 тыс. домов с паспортами. Не готовыми к зиме на деле оказался 31% из них. На устранение выявленных нарушений выдаются предписания и предостережения надзорного ведомства, а также требования главам органов местного самоуправления о необходимости устранения нарушений.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, в Балашихе инспекторы посетили 145 домов с подписанными паспортами готовности к зиме. По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 8% из них.

«Основное внимание уделяется элементам, от состояния которых зависит энергосбережение в холодное время года. Должен быть надежно закрыт тепловой контур: обеспечены плотный притвор входных дверей и оконных рам, целостность остекления. И, конечно, крайне важна надежная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения», – сказала Федина.

Она добавила, что надзорное ведомство проверило на данный момент в городском округе около 300 паспортов готовности многоквартирных домов к зиме, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Нарушения не выявлены.

Всего в Подмосковье проверено порядка 7 тыс. паспортов. Различные недочеты выявлены в 5% документов, они отправлены на доработку.

Основные нарушения: неполная информация о подготовке конструктивных элементов дома, а также недостающие подписи кого-то из членов приемочных комиссий. Подписать документ обязательно должны представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома.