РИАМО - 14 июл. За прошедшие сутки в Москве скончались 109 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число смертельных исходов достигло 23 967, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 3966 новых случаев Covid-19. Общее число случаев заражения в период пандемии составляет 1 443 598.

Столичные врачи вылечили 7519 человек за сутки, всего вылечено 1 250 506. В больницах на ИВЛ сегодня находится 621 человек.

В Москве созданы широкие возможности для вакцинации населения от Covid-19.

Сделать прививки можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах, а также в павильонах «Здоровая Москва». Для этого нужно предоставить паспорт и полис ОМС. Прививки делают горожанам старше 18 лет.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.