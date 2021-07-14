РИАМО - 14 июл. В Москве за сутки выздоровели 7519 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных достигло 1 250 506, сообщает столичный оперштаб.

В столице за сутки выявлено 3966 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 1577 человек. На ИВЛ в больницах находится 621 гражданин.

Всего в городе на сегодняшний день зарегистрировано 1 443 598 случаев коронавируса.

Вакцинацию от Covid-19 уже прошли почти 70% сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты Москвы.

В столице до 15 июля должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.