РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. На минувшей неделе в социальные сети и систему «Добродел» поступило 62 обращения жителей по содержанию и ремонту автомобильных дорог городского округа Люберцы, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

«Из 62 обращений жителей, поступивших в период с 5 по 11 июля в социальные сети и систему «Добродел», 41 касалось тематики содержания автомобильных дорог, 8 - ремонта, 13 - безопасности дорожного движения. Все обращения были отработаны в полном объеме в регламентные сроки», - пояснил Покацкий.

Он добавил, что на прошедшей неделе в работах по летнему содержанию автомобильных дорог были задействованы 82 рабочих и 36 единиц техники. Проводилась плановая очистка и обработка проезжей части, пешеходных тротуаров и подземных переходов, помывка остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений.

«В рамках проведения ямочного ремонта зафиксировано и внесено в электронную систему контроля 29 ям. За неделю устранено 27 выбоин общей площадью 36 кв. м», - отметил Покацкий.