РИАМО - 14 июл. Занятие сексом требует больших затрат физических сил, поэтому людям с заболеваниями и особенностями организма в жару лучше быть осторожнее, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сексом занимаются все, не только здоровые люди. И есть россияне, страдающие гипертонической болезнью, тучные. Конечно, в жару у них риски повышаются», - сказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Эксперт объясняет, что в жару сосуды расширены и резко сужаются при попадании в прохладу. Даже если пить таблетки, в такую погоду могут происходить скачки артериального давления. Физическая нагрузка повышает давление и пульс еще больше.

В группе риска находятся люди, которые пьют мало воды, а также те, у кого повышен риск тромбообразования. Кардиолог советуют людям со слабым здоровьем мерить давление перед сексом.

В целом, по словам Маршинцевой, в жару у людей обычно понижается либидо и физическая активность. Стойким к жаре людям она все равно советует заниматься любовью при кондиционере.