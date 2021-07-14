РИАМО - 14 июл. На всех 4 станциях восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты завершают земляные работы, также продолжаются монолитные работы. Общая готовность участка на сегодня составляет 44%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Готовность восточного участка БКЛ протяженностью 11,4 км оценивается на 44%, на всех четырех его станциях – «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» – завершаются земляные и полным ходом ведутся монолитные работы», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке также ведется тоннелепроходка при помощи щитов диаметром 6 и 10 м: после финиша «Победы» в работе находятся 3 тоннеля, возведение еще 1 начнется в течение нескольких недель. Завершить их строительство планируется до конца года.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станции «Кленовый бульвар» продолжается сооружение внутренних стен и перегородок, отделка платформы и бытовых помещений, монтаж системы вентиляции – готовность станции составляет 46%.

Кроме того, ведутся работы в зоне группы камер съездов и пункта технического обслуживания: завершается устройство ограждающей конструкции «стена в грунте», строители приступили к возведению монолитных конструкций.

«Монолитные работы проводятся и на трех других станциях участка – «Нагатинском Затоне» и «Печатниках», на последней также продолжается разработка котлована станционной установки технической вентиляции, готовность которых оценивается примерно на треть, а также «Текстильщиках», которая уже выполнена почти наполовину», – отметил Кравцов.

Глава холдинга также добавил, что на станции «Текстильщики» строители ведут архитектурно-отделочные работы платформенного участка и технических помещений и готовят металлоконструкции для устройства инженерных коммуникаций, приступили к монтажу вентиляционной системы.

Тоннели, связывающие станцию с соседними «Нижегородской» и «Печатниками» уже пройдены, – в них ведутся работы по устройству жесткого основания, верхнего строения пути и монтажа металлоконструкций для прокладки кабелей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что проходка тоннелей на восточном участке БКЛ близится к завершению.

«На днях закончили проходку одного из тоннелей на участке от «Кленового бульвара» до «Каширской». Строить метро в Нагатинском Затоне сложно: над трассой много коммуникаций и зданий. Но «Кленовый бульвар» нужная, важная станция. С нее можно будет переходить в будущем на Бирюлевскую линию мосметро, к тому же она рядом с популярным музеем-заповедником «Коломенское», – отметил градоначальник.

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