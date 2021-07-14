РИАМО - 14 июл. Эксперты прогнозируют рост цен на кофе в России уже к концу лета. К этому может привести сокращение урожая зерен из-за засухи в Бразилии и проблемы с экспортом из других стран поставщиков, сообщает «Вечерняя Москва».

Удорожание напитка может начаться по всему миру. По оценке The Wall Street Journal, стоимость кофе арабика в июне достигла максимальных значений с 2016 года. Причина в засухе, с которой столкнулся крупнейший производитель кофе – Бразилия. У других крупных игроков рынка – Колумбии и Вьетнама – тоже возникли проблемы с поставками в связи с ростом цен на морские перевозки.

Проблема производства

В Россию кофейные зерна поставляет большое количество стран: Бразилия, Латинская Америка, Вьетнам, Африка, Индонезия, Малайзия, Колумбия и другие, но это не значит, что подорожания не будет.

«В целом они составляют мировой рынок поставщиков кофе и в зависимости от ситуации могут влиять на стоимость. А при высокой неурожайности объем предложений у крупных производителей уменьшается, что и приводит к подорожанию», - рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Сама Россия кофе не производит, а значит, полностью зависит от цен на мировом рынке. Поскольку рост цен из-за проблем с производством и поставкой продукта неизбежен, нашей стране придется закупать зерна по новым более высоким ценам.

«Как следствие, взлетит стоимость оптового и розничного кофе. И уже до конца лета россияне это смогут заметить на прилавках магазинов», - добавил Холод.

Подорожание доставки

Однако не только внешние факторы влияют на ценник. В минувшие годы подорожание кофе произошло из-за выросшего спроса потребителей вокруг продукта.

Эксперт в сфере кофейных поставок Екатерина Иванова считает, что рост цен на кофейной бирже прямого влияния на отпускную стоимость продукта в России не имеет.

«Есть огромное количество стран, где с погодными условиями все хорошо, и они способны и далее снабжать рынок теми масштабами, как и ранее. Да и конечная цена все же зависит не от стран-поставщиков, а от ретейлеров, у которых свои представления о том, какие торговые наценки им применить для конкретного товара», - заявила Иванова.

Тем не менее, проблема с подорожанием доставки может существенно повлиять на цены. А пандемия только усугубила ее.

По мнению Ивановой, подорожание затронет не нижний сегмент кофейной продукции, а тот за который потребитель готов платить.

«Первую волну подорожания мы ощутим ближе к осени. Но еще раз хочу акцентировать, что коснется это продукции премиального класса», - подчеркнула эксперт.

Она добавила, что потребительская активность вокруг кофе будет оставаться на уровне прошлого года