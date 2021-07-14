РИАМО - 14 июл. Специалисты проложили двухпутный тоннель от строящейся станции «Кленовый бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до демонтажной камеры около реконструируемой «Каширской», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Победа» диаметром 10 м проложил двухпутный перегонный тоннель протяженностью 1453 м от будущей станции «Кленовый бульвар» до демонтажной камеры, расположенной возле станции «Каширская». Щит вел работу под землей на глубине от 10 до 27 м», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тоннель проходит под природоохранной зоной, а также под территорией исторического музея-заповедника «Коломенское».

Бочкарев отметил, что во время проходки выполнялись круглосуточные работы по мониторингу зеленых насаждений, близлежащих зданий и сооружений в зоне строительства, включая объекты культурного наследия в парке.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что работа велась в условиях сложной геологии грунтов. Щит прошел в верхнечетвертичных отложениях из песков разного типа и глины с прослоями водонасыщенного песка.

«Справиться с непростой задачей «Победе» позволило то, что комплекс был изготовлен по техническому заданию АО «Мосинжпроект» с учетом требований гидрогеологии столицы. В частности, данный щит-гигант обладает усовершенствованной конструкцией ротора с увеличенными породоприемными окнами и усиленным режущим инструментом для проходки тоннелей в плывунах и твердых породах», – пояснил Кравцов.

Кравцов отметил, что у «Победы» в 2 раза больше каналов пеногенерации для смягчения породы и снижения износа режущего инструмента по сравнению с другими работающими в Москве 10-метровыми комплексами, а его щитовой конвейер оборудован новейшей системой определения объема выдаваемой породы и металлодетектором.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях, что проходка тоннелей близится к завершению, а один тоннель на участке от «Кленового бульвара» до «Каширской» закончили 13 июля.

«Строить метро в Нагатинском Затоне сложно: над трассой много коммуникаций и зданий. Но «Кленовый бульвар» нужная, важная станция. С нее можно будет переходить в будущем на Бирюлевскую линию мосметро, к тому же она рядом с популярным музеем-заповедником «Коломенское», – сообщил мэр.