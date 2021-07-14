РИАМО - 14 июл. Двенадцать предприятий подмосковного Реутова получили банковские кредиты в рамках антикризисной программы по поддержке занятости в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«За льготным кредитованием в банки обратились 15 предприятий города, из которых поддержку получили 12. Сумма предоставленных кредитов превысила 44 млн рублей. При этом процентная ставка на кредит на сохранение рабочих мест составила 2%, а кредит на выплату заработной платы был беспроцентным», - сказал Каторов.

Он подчеркнул, что приспосабливаясь к новым реалиям в период распространения коронавирусной инфекции, предприниматели Реутова смогли открыть новые ниши для бизнеса, развить дистанционные формы работы и достойно преодолеть трудности, что позволило уже в третьем квартале 2020 года в целом стабилизировать ситуацию в экономике города.

«Мы создали более 1,3 тыс. новых рабочих мест, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 796 единиц, а в 2021 году у нас будет уже более 5 тыс. хозяйствующих субъектов», - пояснил Каторов.

При этом объем инвестиций в основной капитал только на развитие бизнеса в 2020 году в Реутове составил 8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

«В пандемию все мы научились работать и учиться дистанционно, стали больше использовать онлайн-сервисы: это доставка товаров, оплата ЖКХ, получение государственных и муниципальных услуг в период ограничения работы МФЦ. Хочу поблагодарить наши предприятия, бизнес за сохранение численности сотрудников и увеличение налоговых доходов бюджета, несмотря на сложную экономическую ситуацию» - подытожил глава Реутова.