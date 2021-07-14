11 июня в Наро-Фоминском перинатальном центре родилась тройня — каждый ребенок весил менее 1,5 килограмма. Специалисты долго готовились к их появлению на свет, а потому смогли справиться с возникшими трудностями. Как врачам удалось выходить тройняшек и какие услуги будущим родителям может предоставить перинатальный центр, читайте в материале РИАМО.

«Большая удача»

Пациентка Лилия, беременная тройней, попала в Наро-Фоминский перинатальный центр с угрозой выкидыша. Около двух месяцев женщина лежала на сохранении. На 30-й неделе у нее отошли воды, и лечащий врач решил делать кесарево сечение. Обычно беременность длится около 40 недель, но при многоплодной беременности дети часто появляются на свет раньше срока.

По словам реаниматолога, заведующего детской реанимации Сергея Пряхина, к рождению тройни специалисты центра были готовы давно. Дети родились 11 июня в тяжелом состоянии — вес каждого был менее 1,5 килограмма. В родильном зале им оказали всю необходимую помощь, а после перевели в реанимацию. Там тройня какое-то время находилась на респираторной поддержке — в носовые ходы им установили специальные канюли, с помощью которых в дыхательных путях постоянно создавалось давление. Оно не давало легким спадаться и помогало детям дышать. Эта технология позволяет не подключать «сложных» детей к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Достаточно быстро удалось стабилизировать их состояние, они быстро начали дышать сами и без каких-либо тяжелых осложнений», — отметил Пряхин.

Как рассказал лечащий врач Лилии Алексей Кулагин, после оказанной помощи состояние детей начало улучшаться. Уже на второй неделе их сняли с этой дыхательной поддержки, и они поступили в отделение патологий новорожденных.

«Сначала их кормили через зонд, а где-то через неделю дети стали активными, набрали в весе. Желудочные зонды убрали, и они стали кормиться полностью из соски. Состояние их средней степени тяжести, но с положительной динамикой», — рассказал Кулагин.

Сейчас дети полностью на грудном вскармливании и получают лечение, направленное на профилактику рахита, анемии и других болезней. Врачи назвали рождение тройни большой удачей перинатального центра.

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«Словно ничего и не было»

Поскольку дети родились на 30 неделе беременности, их могут выписать из больницы, только когда их вес достигнет 2-2,2 килограмма. Сейчас вес каждого ребенка в среднем составляет 1,8 килограмма. По мнению Алексея Кулагина, Лилии и ее сыновьям предстоит пробыть в центре еще полторы недели.

Как рассказала РИАМО сама Лилия, изначально она наблюдалась в других различных клиниках, в том числе и в Москве. Потом пациентка попала в Наро-Фоминский перинатальный центр и очень счастлива, что здесь и осталась.

«Врачам очень благодарна! Мне этот центр уже стал роднее, чем дом. Я во всех отделениях лежала, врачи все хорошие. Да не только врачи — весь персонал. И я, и детки чувствуем себя хорошо. У меня так вообще ощущение, словно со мной ничего такого и не было. Но хочется уже быстрее попасть домой», — сказала Лилия. Своих мальчиков она назвала Денисом, Дмитрием и Даниилом.

Реаниматолог Сергей Пряхин отметил, что Лилия отлично справляется со своими тремя детьми, которые требуют особого ухода. Она быстро всему научилась, в частности, правильно брать их на руки. К слову, Лилия могла посещать своих детей и брать их на руки, пока они находились в реанимации: в перинатальном центре есть специальное кресло, которое позволяет проводить время с ребенком, подключенным к медицинским аппаратам. Такие реанимации открытого типа могут посещать не только мамы, которые находятся в клинике, но и папы.

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Ключевые отделения перинатального центра

Перинатальный центр в Наро-Фоминске начал работать 30 июня 2017 года. Как рассказала главный врач Людмила Кещьян, за первые шесть месяцев работы тут родилось 1600 деток.

«Во второй и третий год уже родилось 3,5 и 4,5 тысячи. В последний год через наш центр прошло 5,5 тысяч родов. В этом году планируется уже шесть тысяч. Но к нам приезжают не только из Московской области, по статистике 31% родов — межтерриториальные. Львиная доля пациенток приезжает из Калужской области», — рассказала она. Также центр посещают и женщины из дальних регионов: Смоленска, Курска и даже Хабаровска.

По словам главврача, Наро-Фоминский перинатальный центр отличается от обычных роддомов тем, что местное отделение реанимации позволяет выхаживать детей весом от 500 граммов.

Всего в Московском областном центре материнства и детства города Наро-Фоминск 13 различных отделений: женская консультация, отделение патологии беременных, дневной стационар и другие, в том числе отделение патологий новорожденных и недоношенных детей и детей раннего возраста, в котором до сих пор находятся дети Лилии. Его открыли 1 апреля 2019 года. Рассчитано оно на десять коек, но, как правило, здесь лежит намного больше детей.

«Детки поступают как выписанные из нашего перинатального центра, так и из нашего района. Могут также из других областей к нам приехать, других городов», — рассказала заведующая этого отделения Ирина Сутяпова.

Здесь наблюдают за детьми с различными болезнями и патологиями: желтухой, анемией, функциональными нарушениями работы кишечника и другими. Тут также проходят реабилитацию все недоношенные дети, родившиеся в этом центре. После выписки они могут наблюдаться в отделении катамнеза, пока не достигнут годовалого возраста.

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Школа материнства

Стоит отметить, что пациентки со всей России могут попасть в перинатальный центр совершенно бесплатно — по полису ОМС. Доплатить за услуги придется, если женщина захочет выбрать себе определенного врача или после родов находиться в палате повышенной комфортности.

Однако привлекает пациенток этот перинатальный центр не только своими квалифицированными врачами, но и широким спектром услуг. Так, в перинатальном центре есть школа материнства. Тут для будущих мам не только проводят медицинские процедуры, но и преподают им йогу, танцы для беременных, устраивают встречи с психологами и чаепития с акушерками. Заняться здесь можно и всевозможными медитативными практиками. Приходить на все эти занятия могут как женщины, лежащие в стационаре, так и те, кто наблюдается в женской консультации по месту жительства.

В центре пациентки могут пообщаться с доулами — женщинами, которые в процессе родов помогают беременным. Не стоит их путать с акушерками — доулы не относятся к медперсоналу. С компаньоном, который поможет пройти через роды, можно заключить договор на платной основе.

По отзывам пациенток, после таких занятий роды проходят проще и спокойнее. Если же женщине нужна дополнительная поддержка, перинатальный центр предоставляет бесплатную услугу партнерских родов. Как правило, в такой ситуации в родильном зале находится будущий отец: он стоит за головой беременной и помогает ей успокоиться и дышать. В качестве поддержки на роды часто приходят сестры или подруги, а вот мамы беременных редко присутствуют в родильном зале, так как они очень впечатлительные.

В центре также практикуют «мягкие» роды, то есть роды с минимальным вмешательством врачей при условии, что пациентка здорова, а сам процесс протекает физиологически. К «мягким» относятся роды в воде, с приглушенным светом и другие виды. Благодаря квалифицированным специалистам, в центре также практикуют естественные роды после кесарева сечения.

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ЭКО закрытого цикла

В ближайшее время перинатальный центр планирует не только расширить уже действующие отделения, но и полностью проводить цикл экстракорпорального оплодотворения — ЭКО. То есть центр хочет не только помогать женщинам забеременеть, но и наблюдать за ними в дальнейшем, сформировать полностью закрытый цикл.

«Допустим, приходит бесплодная семья, мы забираем ее на подготовку. И если после этого женщине все равно не удается забеременеть, то ставим семью на учет, сами делаем ЭКО, сразу ставим на учет по беременности и потом разрешаем роды», — рассказала главный врач центра. Людмила Кещьян уверена, что такая услуга понравится и будущим родителям, ведь они смогут получить все необходимые процедуры в одном месте.

По словам главврача, перинатальный центр уже получил разрешение от Минздрава на установку необходимого оборудования. Как только оно поступит в больницу, новое отделение тут же откроют.