РИАМО - 14 июл. Голосовой помощник Сбербанка называет вслух личную информацию по картам при звонке мошенников с номера, замаскированного под номер клиента банка, пишет в среду газет «Известия».

Если к телефону привязано несколько карт, то стоит по запросу робота назвать любые неправильные цифры, как он назовет 4 последние цифры всех карт, а также суммы, которые остались на их счете.

Таким образом, когда злоумышленник называет личную информацию, то становится больше похож на сотрудника Сбербанка и вызывает доверие у жертв.

Сбербанк проверяет данную информацию. Пока в банке сообщили, что проблема не обнаружена в настоящий момент. Остальные банки заявили, что у них получение информации по остатку счета требует дополнительной верификации.