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  2. Ограничение посещения лесов в Подмосковье: что это значит и за что могут оштрафовать
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Ограничение посещения лесов в Подмосковье: что это значит и за что могут оштрафовать

Почему за прогулку в подмосковном лесу с 12 по 19 июля можно получить штраф, РИАМО рассказали юристы.
© РИАМО,   Александр Манзюк
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Высокий уровень пожарной опасности

© Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

По словам Дмитрия Безделина, юриста «Европейской юридической службы», ограничения установлены распоряжением от 12.07.2021 № 28РВ-12 «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в период с 12 по 19 июля 2021 года». Предположительно они продлятся до 19 июля, однако не исключено, что их продлят, исходя из погодных условий. Чтобы уровень пожароопасности снизился, необходимо выпадение минимум 3 миллиметров осадков, дополнила Ольга Туренко, адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры».

Главная причина введения ограничений – присвоение региону IV класса пожарной опасности (согласно Приказу Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 – это высокий класс). В подобную погоду в регионах России – это частая практика. Аналогичные распоряжения не всегда идентичны, но зачастую они схожи, утверждает Безделин.

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В чем заключаются ограничения

© Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Гражданам в указанный период нельзя будет находиться на территориях земель лесного фонда Московской области. В распоряжении № 28РВ-12 уточняется, что под него подпадают все лесничества, в том числе участковые, кварталы, выделы. А вот обычных городских лесопарков Подмосковья ограничения не касаются, говорит Ольга Туренко.

К тому же, запрещен въезд в леса автотранспорта – впрочем, это правило действует и в обычное время.

Указанные меры предприняты с целью снижения риска пожара в жаркую и засушливую погоду, ведь граждане зачастую пренебрегают правилами безопасности и запретами, например, бросают окурки в лесах или разводят костры.

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На сколько могут оштрафовать

© РИАМО,   Татьяна Воронцова

Следует понимать, что за нарушение запрета грозит административная ответственность. За прогулку по лесу, например, возле своей дачи, вас могут оштрафовать по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Штраф для физических лиц составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юрлицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Пресечь административное правонарушение по вышеуказанной статье имеют право сотрудники полиции и должностные лица лесной охраны, осуществляющие патрулирование лесов с целью предотвращения нарушений лесного законодательства. А сообщить в полицию о нарушении могут любые свидетели, например, соседи по даче или прохожие.

Насколько часто производится контроль, юристу «Европейской юридической службы» неизвестно, однако, по его мнению, если добросовестно осуществлять предписания закона, а также доносить информацию до граждан, то даже жаркую засушливую погоду можно пережить без лесных пожаров.

12 июля председатель комитета лесного хозяйства Елена Казимир сообщила, что сейчас контроль усилен – лесные дороги перекрывают шлагбаумами, организовано ежедневное дежурство, создана система КПП.

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