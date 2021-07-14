РИАМО - 14 июл. Продолжаются активные работы по строительству станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро. Видео строительства опубликовал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Планируется, что новая станция станет настоящим произведением авангарда. Одну из путевых стен и часть потолка здесь выполнят в виде большого декоративного панно. Его посвятят строительству первых станций метро.

Открытие станции позволит пассажирам быстрее пересаживаться с Сокольнической на Калужско-Рижскую, Арбатско-Покровскую и другие линии столичной подземки.

Для 13 тыс. пассажиров это ежедневного сэкономит до 20 минут в пути. Например, для тех, кто отправится в район Соколиная гора на станцию «Электрозаводская» это сократит время с 25 до 10 минут.

Кроме того, станция БКЛ поможет разгрузить «Сокольники» Сокольнической линии. Там станет свободнее почти на 20%.