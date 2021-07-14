РИАМО - 14 июл. В столице появился агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций «Москва – добрый город». В его ассортимент вошли уникальные товары и сувениры, изготовленные подопечными НКО, сообщается на официальном сайте мэра города.

Это новый канал продаж товаров, созданных людьми с инвалидностью и теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Все желающие могут изучить каталог, выбрать понравившиеся товары, перейти на сайты НКО и приобрести продукцию. Сервис станет поддержкой для социально ориентированных НКО и их подопечных.

«Ведь трудовая занятость людей с инвалидностью и ментальными особенностями — это возможность для них самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться. С другой стороны, агрегатор дает возможность простым москвичам и крупным корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сайте агрегатора уже можно найти товары различных НКО. Среди них: «Единение», «Жизненный путь» и «Изумрудный город». Они работают над социальной адаптацией людей с ментальными нарушениями и их семьям.

НКО «Равные возможности» помогает таким гражданам заработать на творческом труде. В их художественных мастерских «Окоем» люди с ментальными нарушениями становятся художниками, декораторами и костюмерами.

Благотворительный фонд помощи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами «Семейный очаг» оказывает социальное сопровождение своим подопечным. Проект Granny’s поддерживает пенсионеров.

Также свои товары представили благотворительные фонды «Жизнь как чудо» и «Дом с маяком», центр «Пространство общения» и другие столичные организации.

В каталоге можно найти и продукцию реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла», подведомственного департаменту труда и соцзащиты населения столицы.

Присоединиться к проекту социально ориентированные НКО могут бесплатно. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте.

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы, организовавший проект, поможет с оформлением и продвижением товара.

Заказчиками могут стать не только жители и гости столицы, но и городские и федеральные учреждения, даже частные компании.

Одним из первых крупных партнеров проекта стал городской портал «Активный гражданин». Его магазин поощрений с 1 июля пополнился товарами, изготовленными подопечными НКО. Это чайники и кружки с авторскими изображениями, блокноты, ароматические саше, различные игрушки и другие сувениры.