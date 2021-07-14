РИАМО - 14 июл. Свыше 94 тыс. жителей Подмосковья получили бонусные купоны, скидки и промокоды на товары и услуги за своевременную и полную оплату ЖКУ через онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ по программе «Коммунальный бонус». Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Чаще всего жители региона выбирают купоны и скидки в интернет-магазин Ozon, сеть Burger King, а также онлайн-магазин Frogogo.

«На сегодня число жителей воспользовавшихся «комбоном», так называют жители программу «Коммунальный бонус», выросло в 2 раза и составило 94 тыс. человек, в июне было 45 тыс. человек», — сказал Хромушин.

Он добавил, что за 2 месяца сервис «Умная платежка» по онлайн-оплате услуг ЖКХ увеличился на 59 тыс. новых пользователей и составил порядка 0,6 млн. человек, прирост — более 11%. Пользователи-лидеры программы — жители Балашихи, Одинцова и Люберец.

Подмосковье — первый регион в России, который ввел подобную систему поощрения. Жители получают не только виртуальный кэшбек. Так, в июле в Подмосковье плательщики коммунальных услуг через систему «Мир» начали получать реальный денежный кешбэк в 1%. Это примерно 1 тыс. рублей в год.

«Это уникальный для России проект стартовал в Подмосковье весной этого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта программа лояльности поощряет и стимулирует жителей на своевременную и полную онлайн оплату коммунальных услуг, что важно — без банковской комиссии», — добавил вице-губернатор.

Принять участие в программе могут все жители региона. Для этого нужно оплатить коммунальные платежи через онлайн и мобильный сервис МосОблЕИРЦ. Оплачивать можно несколькими способами: в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МосОблЕИРЦ мособлеирц.рф или через «Умную платежку» в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.

Программа «Коммунальный бонус»: как получить кешбэк за оплату ЖКУ в Подмосковье>>