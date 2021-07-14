РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. 16 торшерных светильников появятся на территории детского сада №7 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, всего в городском округе в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Светлый город» до конца текущего года будет установлен 741 фонарь, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Рустамом Фахрисламовым проверил ход работ по установке светильников на территории дошкольного учреждения.

«Строители проложили кабели, установили опоры, к которым будут монтироваться торшерные уличные светильники. Важно, что теперь освещение будет на каждой игровой площадке и зимой ребятишки смогут играть на улице даже в вечернее время. Старые столбы демонтируют», - сказал Ефимов.

Он подчеркнул важность продолжения программы благоустройства территорий в детских садах. Это должна быть комплексная программа по аналогии с благоустройством дворовых территорий, в которую важно включить: замену ограждения, асфальтового покрытия, бордюрного камня, установку освещения, монтаж детских городков с безопасным покрытием и игровых элементов, озеленение и оборудования площадки ТБО.

Заведующая учреждением Ольга Высоцкая поблагодарила депутатов за внимание и пригласила в сентябре на открытие нового сезона в детском саду.