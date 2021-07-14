РИАМО - 14 июл. Москвичи, которые вакцинировались против Covid-19, смогут сделать временную татуировку с QR-кодом, чтобы ходить в кафе и рестораны, сообщает РИА Новости.

Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустили услугу по созданию временной татуировки с QR-кодами для посещения заведений общепита. Доступно шесть вариантов эскиза.

Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели.

С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках Москвы, мобильных пунктах вакцинации в общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.