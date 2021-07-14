РИАМО - 14 июл. Доллар вырос по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи утром в среду, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс американской валюты увеличился на одну копейку, достигнув значения в 74,30 рубля. Впоследствии курс чуть снизился — до 74,26 рубля.

Европейская валюта продемонстрировала снижение на 2,5 копейки до 87,5 рубля. Спустя некоторое время она вышла на курс 87,54 рубля.

По данным аналитиков, рубль слабеет к доллару и евро из-за снижения цен на нефть эталонных марок.