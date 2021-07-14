РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. Работы по благоустройству двора на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют начать в первых числах августа, в нынешнем году по программе губернатора в городском округе комплексно благоустроят 10 дворов, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым Ефимов обсудил с жителями домов №1 корп. 1-3 и №5 по улице Пролетарской проект благоустройства дворовой территории.

По словам начальника управления благоустройства администрации Балашихи Максима Сидоркина, придомовая площадка давно нуждалась в обновлении, а игровые элементы устарели и не отвечают современным требованиям. Жильцы вышли с инициативой проведения комплексного благоустройства, активно голосовали на портале «Добродел». Сидоркин отметил, что до 20 июля будет определена подрядная организация, которая и приступит к работам.

«Ваши дома стоят в самом центре Железнодорожного: рядом сквер, поликлиника, магазины. Важно сохранить дворовую территорию, сделать ее комфортной как для маленьких жителей, так и для взрослых», - сказал Ефимов.

Он добавил, что проектом благоустройства, помимо детского городка с безопасным резиновым покрытием, качелями, каруселями и песочницей, предусмотрена установка 12 скамеек для отдыха, урн, газонного ограждения. Внутридворовый проезд будет заасфальтирован, там уложат новый бортовой камень, дорожки вымостят плиткой. Все работы планируют начать в августе, а завершить в первых числах сентября.

Парламентарий поблагодарил горожан за активность и внимательное отношение к своей дворовой территории.

В 2021 году по программе губернатора в Балашихе будет комплексно благоустроено 10 дворов.