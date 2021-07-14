РИАМО - 14 июл. Правоохранители в Москве установили, что задержанный за кражу рюкзака в электричке 18-летний молодой человек причастен к актам вандализма на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее в линейный отдел МВД на станции Москва – Белорусская с заявлением обратился гражданин, который рассказал, что в электричке сообщением «Дорохово – Дмитров» неизвестный украл у него рюкзак с личными вещами.

Сотрудникам транспортной полиции удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый молодой человек 2002 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Кроме того, в ходе дознания была установлена причастность злоумышленника к повреждению валидаторов на станциях Белорусского направления Московской железной дороги.

Молодой человек рассказал, что в течение нескольких месяцев разбивал электронные устройства на платформах. Ущерб составил более 200 тыс. руб.

Материалы пяти уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), и уголовного дела по краже были объединены в одно производство. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.