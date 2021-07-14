РИАМО - 14 июл. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей осенью в Москве будет несколько периодов бабьего лета и продолжительный период золотой осени, сообщает ТАСС.

«Осадков было много. Я общался с нашими агрометеорологами, биологами, влаги много (в почве - прим. ред.), поэтому не нужно печалиться, что листья быстро опадут. Пышное природы увядание будет продолжительное время», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что перед наступлением бабьего лета сначала придется пережить период холодной погоды.

«Но хочу еще раз напомнить, что такое бабье лето: это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, дорогие москвичи, ожидая бабье лето, помните, что сначала придется померзнуть, поежиться. Так устроена природа», - подчеркнул синоптик.

В июле в Москве сохраняется жаркая и сухая погода. Сообщалось о дефиците осадков в этом месяце.

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